Kerkük'te askeri güç değişimi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini, 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlğı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te güvenliği Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla, 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirildi.

61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Kerkük'te geniş saha araştırması yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu kuvvetlerin kentteki görevini Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından belirlenen plana göre yapacağı kaydedildi.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

