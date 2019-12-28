HABER
  4. Kerkük’te askeri üsse hava saldırısı: 1 ölü

Kerkük’te askeri üsse hava saldırısı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:31 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük şehrinin batısında ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü’ne dün düzenlenen katyuşa füzesi ve havan topu saldırısında 1 ABD’li sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.Irak’ın Kerkük şehrinin batısında ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü’ne katyuşa füzesi ve havan topu saldırısı düzenlendi.

Irak’ın Kerkük şehrinin batısında ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü’ne dün düzenlenen katyuşa füzesi ve havan topu saldırısında 1 ABD’li sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak’ın Kerkük şehrinin batısında ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü’ne katyuşa füzesi ve havan topu saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ karşıtı olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin de bulunduğu Kerkük şehrinin batısında K1 Askeri Üssü’ne dün düzenlenen hava saldırısında 1 emekli sivil ABD vatandaşının öldüğü ve çok sayıda Iraklı ve ABD’li askerinin de yaralandığı belirtildi.
Son aylarda Irak’taki farklı üslerinin roketli saldırılara maruz kalan ABD, saldırıların arkasında İran yanlısı grupların olduğunu söylemişti.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Rus savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Köpeğe çarpınca aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu öldüKöpeğe çarpınca aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İstanbullular dikkat! Beyoğlu’nda yılbaşı kutlamaları için bazı yollar kapanacak

Dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.