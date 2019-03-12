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"Kerkük'te askeri yönetim söz konusu değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:15 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: "Kerkük'te askeri yönetim söz konusu değil. Kentte olağanüstü hal ilanı da asla söz konusu olmayacak"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kerkük'te askeri yönetim iddialarını yalanladı ve kentte olağanüstü hal ilan etmeyeceklerini belirtti.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta Bakanlar Kurulu'nun ardından haftalık basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Türkmenlerin yanı sıra Kürt ve Arap nüfusun da bulunduğu Kerkük'teki güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu ifade eden Abdulmehdi, "Kerkük'te askeri yönetim söz konusu değil. Orada diğer kentlerdeki gibi merkezi yönetim tarafından yasalar uygulanıyor. Kentte olağanüstü hal ilanı da asla söz konusu olmayacak." dedi.

Abdulmehdi, Irak'taki ABD askeri varlığına ilişkin ise, "Hükümet olarak ABD'ye buradaki askeri varlığıyla ilgili önceliklerimizi ilettik. Irak, asla bölgesel çatışma sahası olmayacak." ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'a büyük zarar verdiğini kaydeden Abdulmehdi, "Irak, DEAŞ'ın yol açtığı tahribatı tek başına kaldıramaz. Irak, DEAŞ'ın bitirilmesi konusunda dünya ülkelerine büyük hizmetler sundu. Uluslararası toplumun bize destek çıkmasını ve yanımızda durmasını istiyoruz." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Bağdat'taki görüşmesinin verimli geçtiğini söyleyen Abdulmehdi, İran tarafıyla su sınırının yönetimi konusunda anlaşmaya vardıklarını hatırlattı.

Irak Başbakanı, iki ülke ilişkilerini "Dünyada Irak ve İran gibi güçlü ilişkilere sahip başka iki ülke yok." sözleriyle savundu.

Abdulmehdi, Irak'a 3 günlük resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile dün bir araya gelmişti.

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