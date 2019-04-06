Kerkük'te beklenen aşırı yağmura karşı önlem alındı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, son bir haftadan beri artan yağışların sele dönüşmesine karşı yerel hükümet, tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Kerkük Valisi Rakan Said, basın toplantısında, ''Aşırı yağmurların sele dönüşmesine karşı Kerkük'te gereken önlemler alındı.'' dedi.

Said, Kerkük'ün şu an için herhangi bir sel tehlikesi ile karşı karşıya olmadığını ancak tedbir olarak bir kriz masası oluşturduklarını ve önümüzdeki 48 saat boyunca teyakkuzda olacaklarını belirtti.

Kerkük'ün yakınlarındaki barajların dolduğunu aktaran Said, Kerkük'ün ortasından geçen Hasasu Nehri'nde su seviyesinin yükseldiğini kaydetti.

Said, Zap Nehri'nin geçtiği Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasında, sular altında kalan iki mahalle sakinlerini tahliye ettikten sonra sel mağdurlarının barınma, yiyecek ve günlük ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Bölgede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Zap Nehri'nde taşkın yaşanmıştı.

Zap Nehri'nin geçtiği Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasında, iki mahalle sular altında kalmış ve yaklaşık 70 ev zarar görmüştü.

