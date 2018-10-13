Kerkük'te bombalı saldırı: 4 yaralı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralandı.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Memdude semtinde, ana caddede park halindeki bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 4 sivilin yaralandığını söyledi.
Bölgedeki çok sayıda iş yeri ve evin hasar gördüğünü belirten Kamil, semte giriş-çıkışların yasaklandığını, polisin inceleme başlattığını kaydetti.
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