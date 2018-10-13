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Kerkük'te bombalı saldırı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 22:39 | Son Güncelleme

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil: ''Kerkük'ün Memdude semtinde park halindeki bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 4 sivil yaralandı''

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Memdude semtinde, ana caddede park halindeki bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 4 sivilin yaralandığını söyledi.

Bölgedeki çok sayıda iş yeri ve evin hasar gördüğünü belirten Kamil, semte giriş-çıkışların yasaklandığını, polisin inceleme başlattığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Kerkük

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