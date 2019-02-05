Kerkük'te çadır kampında yangın: 3 ölü, 3 yaralı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin kuzey doğusunda bulunan ve çok sayıda iç göçmenin kaldığı bir çadır kampında çıkan yangında aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki Nezrava çadır kampında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığını, aynı aileden 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Kamil, yangında ölenlerin 3-8 yaş arasında çocuklar olduğunu belirtti.

Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin çadır kampına sevk edildiği bilgisini paylaşan Kamil, yangının kısa sürede kontrol atına alındığını ifade etti.

