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Kerkük'te çadır kampında yangın: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 02:18 | Son Güncelleme

Kerkük'te çadır kampında yangın: 3 ölü, 3 yaralı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin kuzey doğusunda bulunan ve çok sayıda iç göçmenin kaldığı bir çadır kampında çıkan yangında aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki Nezrava çadır kampında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığını, aynı aileden 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Kamil, yangında ölenlerin 3-8 yaş arasında çocuklar olduğunu belirtti.

Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin çadır kampına sevk edildiği bilgisini paylaşan Kamil, yangının kısa sürede kontrol atına alındığını ifade etti.

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