Kerkük'te DEAŞ hücrelerine operasyon

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ hücrelerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük kent merkezinde dört ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi gözaltına alındı." dedi.

Baskın düzenlenen adreslerden birinin Leylan Göçmen Kampı olduğunu aktaran Harbiye, burada gözaltına alınan bir kişinin kampta örgüt propagandası yaparak eleman toplamaya çalıştığının tespit edildiğini söyledi.

Harbiye, DEAŞ'a yönelik benzer operasyonların süreceğine işaret ederek ''Kent merkezine sızan teröristlere yönelik de bu tür operasyon ve baskınları artıracağız.'' diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.

DEAŞ'ın kent merkezleri ve diğer yerleşim alanlarındaki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

