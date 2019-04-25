Kerkük'te DEAŞ operasyonu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 militanın öldürüldüğü belirtildi.
Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyinde DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.
Harbiye, Dakuk ilçesi yakınında yoğunlaşan operasyonda 6 teröristin öldürüldüğünü belirtti.
Operasyon sırasında teröristlere ait çok miktarda mühimmat ele geçirdiklerini aktaran Harbiye, operasyonun iki gün süreceğini kaydetti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul kenti başta olmak üzere ülke topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de bu toprakları büyük oranda geri almıştı.
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