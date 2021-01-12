Kerkük’te DEAŞ operasyonu: 3 ölü

Irak’ın Kerkük kentinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait savaş uçakların Dakuk kasabası yakınlarında gerçekleştirdiği operasyonda 3 DEAŞ’lı terörist öldürüldü.

Irak’ta Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, kentin güneyinde yer alan Dakuk kasabasına bağlı Tel ida köyünde ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi. Operasyonda 3 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğünü duyuran Korgeneral Harbiye, kentin güneyinde birçok eyleme karışan 1 teröristin de terörle mücadele timleri tarafından tutuklandığını belirtti.

