Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki iki köyden kaçırdığı biri güvenlik mensubu iki kişiyi infaz etti.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Terör örgütü DEAŞ militanları, Selmani köyünden kaçırdıkları bir sivili infaz etti.'' ifadesini kullandı.
Afrasyav, Kerkük'ün güneyinde teröristlerce kaçırıldıktan sonra infaz edilen vatandaşın güvenlik güçlerine istihbarat sağladığını belirtti.
Diğer olayda ise bir güvenlik mensubunun infaz edildiğini belirten Afrasyav, ''Riyad kasabasının Sabah köyüne giren DEAŞ'a ait başka bir grup, kaçırdıkları Haşdi Aşairi gücüne mensup bir kişiyi öldürdü. Köye polis üniformasıyla giren militanlar, güvenlik gücü mensubunu kaçırdıkları Hamrin bölgesinde kurşuna dizerek infaz ettiler.'' dedi.
Geçen Aralık ayında, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığına son verildiği resmen ilan edilse de özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ile Musul vilayetlerinin kırsalı ve çöl bölgelerinde teröristler zaman zaman saldırılar düzenliyor.
Efsane isim hayatını kaybetti!
Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...
Bakan müjdeyi verdi! Önemli gelişme
Ziya Selçuk'tan İmam Hatip lisesi açılışında dikkat çeken sözler
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda
Ankara'da büyük sürpriz! İttifak görüşmesi...
7 askerimiz şehit olmuştu! İşte patlamanın nedeni
CHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti!
Eski karısının görüştüğü kişiyi eve çağırdı sonrası korkunç
Samsung'un yeni telefonu internete sızdı! Öyle bir...
11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı
Dikkat! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Apple açıkladı... 'Bu ürünlerimizde hata var'
Okuyucu Yorumları 0 yorum