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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük'ün Vadi Ebu Hanacir bölgesinde DEAŞ militanlarının saklandığı sığınaklara hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın güvenlik güçlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ'lı teröristler Kerkük'ün kuzeybatısındaki Havice ilçesinde bulunan 56. Haşdi Şabi Tugayı'na silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.

Kerkük'ün Dakuk ilçesinde de DEAŞ unsurlarınca döşendiği tahmin edilen mayının Irak askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

- Kerkük'teki DEAŞ hedeflerine hava saldırısı

Öte yandan Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük'ün Vadi Ebu Hanacir bölgesinde DEAŞ militanlarının saklandığı sığınaklara uluslararası koalisyon ve Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sığınaklara yapılan hava saldırısında 9 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Iraklı güvenlik güçlerinin, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda temizlendiğini duyurmasına rağmen, örgüt mensupları zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

DEAŞ unsurlarının, Irak'ın kuzeyinde Musul ve Kerkük, doğusunda Diyala, orta kesiminde Salahaddin ve batısında ise Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde gizlendiği belirtiliyor.

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DEAŞ hava saldırısı ırak Kerkük silahlı saldırı

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