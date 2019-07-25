HABER

Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu bir aileden 6 kişi hayatını kaybetti.Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu bir aile yok oldu.

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu bir aileden 6 kişi hayatını kaybetti.
Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ militanlarının silahlı saldırısı sonucu bir aile yok oldu. DEAŞ militanlarının, otomobille evlerine dönen aileye silahlı saldırısı sonucu ailenin 6 üyesi hayatını kaybetti.
Olay sırasında Haftar köyü yakınlarındaki Dara köyünde bir eve 2 Katyuşa füzesi düştü. Evde bulunan aileden biri ağır 4 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Terör örgütü DEAŞ militanları, Kerkük’ün güneyinde zaman zaman sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılar düzenliyor.

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiTarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltıElazığ’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.