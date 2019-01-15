Kerkük'te DEAŞ tehlikesi artıyor

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ta Kerkük Valisi Rakan Said, kentin güneyinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ militanlarının sayılarının tehlikeli boyuta ulaştığı ve ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Kerkük Valisi Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Hemrin Dağları, Zegetun ve Abu Hanacir vadileri gibi kırsal bölgelerde çok sayıda DEAŞ militanı bulunduğunu söyledi.

Bu bölgelere en kısa zamanda operasyon düzenlenmesi gerektiğini belirten Said, "Kentin güneyinde tehlikeli sayılara ulaşan DEAŞ militanları ciddi tehdit oluşturuyor." dedi.

Kırsal bölgelerdeki teröristlerin kent merkezine de sızdığını ve uyuyan hücre haline gelmeye başladıklarını aktaran Said, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Bayrak krizine son verilmeli"

Vali Said, Kerkük'te siyasi ve toplumsal alanda herhangi bir kriz veya anlaşmazlığın da DEAŞ'a yarayacağını dile getirdi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) asmasının bu açıdan çok yanlış olduğunu kaydeden Said, şunları söyledi: