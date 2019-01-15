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Kerkük'te DEAŞ tehlikesi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:21 | Son Güncelleme

Kerkük Valisi Rakan Said: "Kentin güneyinde tehlikeli sayılara ulaşan DEAŞ militanları ciddi tehdit oluşturuyor" "Özellikle Kerkük'teki IKBY bayrağı krizi, terör örgütü DEAŞ'a rahat bir açık vermektir. Hatalı bir adım olan bayrak krizine son verilmesi gerekiyor"

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ta Kerkük Valisi Rakan Said, kentin güneyinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ militanlarının sayılarının tehlikeli boyuta ulaştığı ve ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Kerkük Valisi Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Hemrin Dağları, Zegetun ve Abu Hanacir vadileri gibi kırsal bölgelerde çok sayıda DEAŞ militanı bulunduğunu söyledi.

Bu bölgelere en kısa zamanda operasyon düzenlenmesi gerektiğini belirten Said, "Kentin güneyinde tehlikeli sayılara ulaşan DEAŞ militanları ciddi tehdit oluşturuyor." dedi.

Kırsal bölgelerdeki teröristlerin kent merkezine de sızdığını ve uyuyan hücre haline gelmeye başladıklarını aktaran Said, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

- "Bayrak krizine son verilmeli"

Vali Said, Kerkük'te siyasi ve toplumsal alanda herhangi bir kriz veya anlaşmazlığın da DEAŞ'a yarayacağını dile getirdi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) asmasının bu açıdan çok yanlış olduğunu kaydeden Said, şunları söyledi:

"Özellikle Kerkük'teki IKBY bayrağı krizi, terör örgütü DEAŞ'a rahat bir açık vermektir. Hatalı bir adım olan bayrak krizine son verilmesi gerekiyor."

- "Kerkük'e ek güvenlik gücü istiyoruz"

Said, merkezi hükümetten Kerkük'e takviye güç istediklerini hatırlatarak, "Kentin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinin sayısı yeterli görünse de özellikle kentte IKBY bayrağı krizi sonrası ve güney bölgede DEAŞ militan sayısında artış gözlemlenmesinden sonra Bağdat hükümetinin buraya ek güvenlik gücü göndermesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Son bir ay içinde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik DEAŞ saldırılarındaki artışa dikkati çeken Said, kentin merkezinde de terör saldırıları gerçekleşme ihtimali olduğunu kaydetti.

- Kerkük'teki bayrak krizi

Süleymaniye merkezli KYB, 9 Ocak'ta Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savunmuştu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.

Irak yerel medyada çıkan haberlerde, daha sonra Bağdat merkezi hükümetinin bayrağın sadece KYB merkez binasında kalmasına rıza gösterdiği iddia edildi ancak resmi makamlar buna dair herhangi net açıklama yapmadı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, KYB'nin, Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrağı asmasına karşı olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını söylemişti.

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DEAŞ Kerkük Kerkük Valisi Rakan Said

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