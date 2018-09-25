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Kerkük'te DEAŞ'a karşı polis takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerkük kentindeki yüksek gerilim hatlarının terör örgütü DEAŞ'ın sabotaj eylemlerinden korunması için 500 polis görevlendirildi

KERKÜK (AA - Irak'ın Kerkük ketindeki yüksek gerilim hatlarını, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından korumak için 500 polis görevlendirildi.

Havice ilçesindeki Irak Federal Polis Gücü 6. Bölük Komutanı Said Halaf, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki yüksek gerilim hatlarının korunması için 500 polisin görevlendirildiğini ifade etti.

Güvenlik açığını fırsat bilen teröristlerin sabotaj eylemleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Halaf, güvenlik güçlerinin durumu düzeltmek için bundan sonra üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Halaf, bölgedeki istikrarın korunması için bölge halkının desteğine de ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Geçen sene DEAŞ'tan temizlenen Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesinde, 3 elektrik santrali belirli aralıklarla sabotaja maruz kalmıştı.

DEAŞ’ın, Irak’ın kuzeyindeki Kerkük ile diğer kentler arasındaki yüksek gerilim hatlarına yönelik sabotajları nedeniyle zaman zaman 18 saati bulan kesintiler yaşanıyordu.

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