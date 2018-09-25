Kerkük'te DEAŞ'a karşı polis takviyesi

KERKÜK (AA - Irak'ın Kerkük ketindeki yüksek gerilim hatlarını, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından korumak için 500 polis görevlendirildi.
Havice ilçesindeki Irak Federal Polis Gücü 6. Bölük Komutanı Said Halaf, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki yüksek gerilim hatlarının korunması için 500 polisin görevlendirildiğini ifade etti.
Güvenlik açığını fırsat bilen teröristlerin sabotaj eylemleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Halaf, güvenlik güçlerinin durumu düzeltmek için bundan sonra üzerine düşeni yapacağını söyledi.
Halaf, bölgedeki istikrarın korunması için bölge halkının desteğine de ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.
Geçen sene DEAŞ'tan temizlenen Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesinde, 3 elektrik santrali belirli aralıklarla sabotaja maruz kalmıştı.
DEAŞ’ın, Irak’ın kuzeyindeki Kerkük ile diğer kentler arasındaki yüksek gerilim hatlarına yönelik sabotajları nedeniyle zaman zaman 18 saati bulan kesintiler yaşanıyordu.
Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve
Trump'tan yeni yaptırım mesajı! Dünyaya duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a büyük şok!
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum