Kerkük'te DEAŞ'ın terör saldırısı önlendi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kent merkezine sızmak isteyen terör örgütü DEAŞ militanları, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'e sızarak terör eylemi düzenleme hazırlığında olan iki kişi gözaltına alındı.'' dedi.

Gelen istihbarat bilgilerini değerlendirerek bir köye baskın düzenlediklerini aktaran Harbiye, ''Kent merkezinde eylem yapmak isteyen 2 kişi, DEAŞ militanı çıktı.'' diye konuştu.

Kerkük'ün güneyinde hala DEAŞ militanlarına rastlandığını aktaran Harbiye, bölgeye baskın ve operasyonlarını sürdüreceklerini söyledi.

