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"Kerkük'te göçmen ve işsiz gençler intihara yöneliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, kentte son 4 ayda çoğu genç 6 kişinin intihar ettiğini söyledi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde son 4 ayda çoğu genç 6 kişinin intihar ettiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işsizlik ve göçmen kamplarındaki sorunların intihara eğilimi artırdığını söyledi.

Kamil, "Kerkük'te son dört ayda 6 kişi intihar etti. Göçmen ve işsiz gençler intihara yöneliyor." dedi.

Artan intihar vakalarının önüne geçmek için birtakım adımlar attıklarını dile getiren Kamil, psikolojik sorun yaşayan gençlerin ailelerinin kendileriyle irtibata geçmeleri için bağlantı hattı kurduklarını söyledi.

Kerkük'teki Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Mardin Gökkaya da kamplarda zor koşullar altında 5 yıldır hayat mücadelesi veren göçmenlerde psikolojik sorunların giderek arttığını belirtti.

Hükümetin göçmenlerin evlerine dönmelerini sağlaması gerektiğini aktaran Gökkaya, Musul ve Telafer gibi bölgelerin 2 yıl önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına rağmen imar edilmediğini dile getirdi.

Kamp hayatını açık bir cezaevine benzeten Gökkaya, doğup büyüdüğü ortamdan kopmanın yanına bir de işsizlik eklenince göçmen gençlerin daha çok intihara yöneldiğine dikkati çekti.

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