Kerkük'te iki DEAŞ'lı öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının gizlendiği kırsal bölgelere düzenlenen operasyonda iki teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonun Kerkük Operasyonlar Komutanlığınca düzenlendiğini belirten Kemal, "Rıyad nahiyesinin kırsal bölgelerinde 2 DEAŞ'lı öldürüldü." dedi.

Kemal, terör örgütü DEAŞ'ın son dönemlerde kentin güneyindeki kasaba ve köylerin istikrarını bozmaya çalıştığını dile getirerek, teröristlerin özellikle Rıyad nahiyesinde varlık göstermeye başladığını kaydetti.

Bölgede geniş çaplı incelemelerin başlatıldığını söyleyen Kemal, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

