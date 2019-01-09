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Kerkük'te IKYB bayrağının asılmasına valilikten tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 00:37 | Son Güncelleme

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani: -"Kerkük'te bazı Kürt siyasi parti binalarının üzerinde IKBY bayrağının asılması yasal değildir"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) parti binalarının üzerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının bir yıl aradan sonra asılmasına Kerkük Valiliğinin tepki gösterdiği ve bayrağın derhal indirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te bazı Kürt siyasi parti binalarının üzerinde IKBY bayrağının asılmasının yasal olmadığını söyledi.

Kerkük Valiliğinin bu bayrakların en kısa zamanda indirilmesi talimatı verdiğini aktaran Ani, ''Bu tür tek taraflı adımlar kentin istikrarını bozacaktır. Kentte bir kez daha siyasi ve sosyal istikrarsızlık yaşamak istemiyoruz.'' diye konuştu.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin çağrısı üzerine haziran 2017'de yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumundan sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı Kerkük

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