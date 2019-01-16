Kerkük'te KDP sorumlusu öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) Musalla semti büro sorumlusu hayatını kaybetti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDP'nin Kerkük kent merkezindeki Musalla semti büro sorumlusu Cebbar Arif'in, uğradığı silahlı saldırıda öldüğünü söyledi.

Kamil, saldırının kimlikleri henüz belirlenemeyen yüzü maskeli ve motosikletli iki kişi tarafından Arif'in Runaki semtindeki evinin önünde düzenlendiği bilgisini verdi.

Silahlı saldırıda başından ağır yaralanan Arif'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirten Kamil, polisin olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattığını ifade etti.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

