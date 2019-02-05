Kerkük’te mülteci kampında yangın: 4 çocuk öldü

Irak’ın Kerkük şehrinin 25 kilometre dışında bulunana Leylan kasabası Nezrava mülteci kampında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti, anne baba ise ağır yaralandı.

Irak’ın Kerkük şehrinin 25 kilometre dışında bulunan Leylan kasabası Nezrava mülteci kampında dün akşam bir çadırda yangın çıktı. Çadırda yaşayan 4 çocuk hayatını kaybederken, anne ve baba ağır yaralandı. Yaralıları tedavi için Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı ölen çocuklar da aynı hastanenin adli tıp morguna koyuldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik gücü sevk edilirken yangının, soba sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

