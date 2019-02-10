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Kerkük'te polise saldırı : 1 ölü,1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal: - "Kerkük'ün güneyinde yola döşenen bir bomba infilak etti" - "Patlamada bir polis öldü, bir diğeri de yaralandı"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşendiği tahmin edilen bir bombanın patlaması sonucu bir polisin öldüğü, birinin de yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyinde yola döşenen bir bomba infilak etti.'' ifadesini kullandı.

Kerkük'e bağlı Abbasi kasabasının Garip köyü yolu üzerinde patlamanın meydana geldiğini aktaran Kemal, ''Patlamada bir polis öldü, bir diğeri de yaralandı.'' şeklinde konuştu.

Bombanın daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşendiğini tahmin ettiklerini bildiren Kemal, bölgede güvenlik devriyesi gezen polis gücünün hedef alındığını söyledi.

Saldırıdan hemen sonra bölgede operasyon başlatıldığını vurgulayan Kemal, bölgenin güvenliğini koruyan Irak Federal Polis gücünün Abbasi kasabasına bağlı bazı köylere baskın düzenlediğini ve civardaki kırsal bölgelerde de operasyon başlattığını bildirdi.

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