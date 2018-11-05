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Kerkük'te saldırı hazırlığındaki terör çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Kerkük'te saldırı hazırlığındaki terör çetesi çökertildi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kent merkezinde eylem hazırlığındaki bir terör çetesi çökertildi.

Kerkük'te görevli 2'nci Tümen Komutanı Tümgeneral Maan es-Sadi, AA muhabirine, kent merkezinde bir eve düzenlenen baskında eylem hazırlığındaki 26 kişilik terör çetesinin çökertildiğini söyledi. Sadi, baskında, patlayıcı madde, silah ve iki bomba yüklü aracın da ele geçirildiğini aktardı.

Baskınla muhtemel büyük bir facianın önlendiğini ifade eden Tümgeneral Sadi, gözaltına alınan aralarında kadınların da bulunduğu çete üyelerinin ilk sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldığını kaydetti.

Bağdat yönetimi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının sona erdiğini ilan etse de örgüte bağlı uyuyan hücreler, ülkenin özellikle Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük gibi bazı bölgelerinde zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

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Kerkük terör çetesi çökertildi

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