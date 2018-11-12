Kerkük'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağışlar, kentin birçok noktasında altyapının zarar görmesine ve sele neden oldu. Kent merkezinde yoğun yağış nedeniyle trafik akışı tamamen durdu.

Kerkük Meteoroloji Müdürü Silvana Abdulkerim AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur yağışını beklediklerini ancak şiddetlenmesinin öngörülemediğini belirtti.

Özellikle kent merkezinde sağanak yağış gözlendiğini belirten Abdulkerim, aniden bastıran sağanak nedeniyle caddelerde 60 santimetrelik su birikintileri oluştuğunu aktardı.

Abdulkerim, yağışların hafta sonuna kadar süreceğini ifade etti.

