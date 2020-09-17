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Kerkük’te terör örgütü DEAŞ, Türkmen güçlerine saldırdı: 4 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:25 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinin Beşir köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Irak’ın Kerkük kentinin Beşir köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen bomba infilak ettirildi.

Irak’ın Kerkük kentinin Beşir köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Irak’ın Kerkük kentinin Beşir köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen bomba infilak ettirildi. Bombalı saldırıda Haşdi Şabi Türkmen gücü mensubu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. 16’ıncı Haşdi Şabi Türkmen gücü mensupları bombalı saldırı öncesi terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırının gerçekleştirildiği ve geri püskürtüldüklerini açıkladı.
Failleri bulmak için bölgeye çok sayıda polis gücünün sevk edildiği bildirildi.

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