Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullara yoğun ilgi

KERKÜK (AA) - Irak'ta başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde bulunan ve Türkçe eğitim veren Irak Eğitim Bakanlığına bağlı okullara ilgi her geçen gün artıyor.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bünyesinde kültürel ve eğitim faaliyetleri yürüten Türkmen Eğitim Merkezi Başkanı Kahtan Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak'ın birçok bölgesinde ve özellikle de Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullara ilgi her geçen gün artıyor.'' dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkçe eğitim veren okullara yeni kayıtlarda ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Vindavi, şunları kaydetti:

''Kerkük'teki okullarımıza son bir ay içinde Arapça ve Kürtçe eğitim veren okullardan gelen yaklaşık 300 öğrenci kayıt yaptırdı. Türkmenlerin dışında Arap ve Kürt ailelerinin de çocuklarını Türkçe eğitim veren okullara kaydettirmeleri bizi sevindiriyor.''

- ''Hedefimiz bin öğrenci''

Türkçe eğitim veren okullara geçiş yapan öğrenci sayısının bine ulaşmasını beklediklerini dile getiren Vindavi, ''Vereceğimiz takviye kursları ve teşvik edici çalışmalarla okullarımıza geçiş yapan öğrenci sayısını bine yükseltmeyi hedefliyoruz.'' diye konuştu.