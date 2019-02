Kerkük’te Türkiye vize başvuru merkezi açıldı

Türkiye’ye vize başvurusunda kolaylığın sağlanması amacıyla Irak’ın Kerkük kentinde vize başvuru merkezi törenle açıldı.

Çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu Irak’ın Kerkük kentinin Nur Siti semtinde Türkiye’ye vize başvurusunda kolaylığın sağlanması amacıyla dün Türkiye vize başvuru merkezi açıldı. Merkezin açılışını Kerkük Valisi Rakan Said’in yaptığı törene Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, Kerkük İl Meclisi Üyeleri Tahsin Kahya, Kasım Hamza ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta Kerkük Valisi Rakan Said ve vize başvuru merkezi sorumlusu Peyami Yılmaz basın açıklama yaptı. Vize başvuru merkezi sorumlusu Peyami Yılmaz "Dünyada birçok ülkede Türkiye için vize operasyonlarını gerçekleştirmekteyiz, işimizden dolayı yoğun seyahat ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesini görme, tanıma imkanı buluyoruz. Birçok yöneticisiyle, iş adamlarıyla sürekli görüşme imkanımız oluyor. Bu ülkeler arasında en çok önem verdiğimiz Irak ve her zaman biz kendimizi evimizde hissediyoruz" dedi.

"Bu imkanı sağlayan tüm yöneticilere teşekkürü cani gönülden borç biliyoruz" diyen Peyami Yılmaz, "Buradan Türk şirketlerine, dünya şirketlerine seslenmek istiyorum. Irak’ta gördüğünüz gibi özellikle Irak bir problem yaşamıyor. Ne güvenlik, ne siyasi, ne ticari anlamda güçlük çekmeden işlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kerkük Valisi Rakan Said, "Türkiye’nin Kerkük’te vize merkezi açması vatandaşlarımıza büyük bir hizmet kaynağı oldu. Türkiye’ye seyahatlerin artmasına önemli katkı sağlayacak" dedi.

Irak Türkmen Cephesi İl Başkanı Kasım Kazancı ise, "Türkiye Büyükelçiliğine çok teşekkür ederiz. Kerkük’te açılan vize merkezi, Kerküklüler için çok önemli. Seyahati ve aramızdaki ilişkiyi güçlendirir, bu da millete ve memlekete hizmettir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kerkük’te açılan vize başvuru merkezine günlük 200-400 arası başvuru bekleniyor. Merkezden sadece Kerkük değil Tikrit ve Diyale illeri de faydalanabilecek.