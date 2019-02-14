Kerkük'te Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı

KERKÜK (AA) - Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı.

Açılışa Kerkük Valisi Rakan Said'in yanı sıra Irak Türkmen Cephesi (ITC) yetkilileri ve çok sayıda yerel görevli katıldı.

Kerkük Valisi Said, açılış sonrası düzenlediği basın toplantısında, ''Kerkük'e hizmet edecek böyle bir merkezin açılması bizi mutlu etmiştir.'' dedi.

Irak ve özellikle Kerkük ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kapsamlı ve iyi şekilde devam etmesinin önemini vurgulayan Said, bu merkezin hizmete başlamasıyla birlikte Kerkük halkı ve iş adamlarının Türkiye'ye daha kolay seyahat edebileceğini ifade etti.

- ''Türkiye en zor ve kötü günlerinde Irak'ın yanında oldu"

Irak'ın yaşadığı kötü günlerde Türkiye'nin iyi komşuluğunu ispat ettiğini söyleyen Said, "Tarih boyunca Irak halkının tüm kesimlerine aynı mesafede duran Türkiye, en zor ve kötü günlerinde Irak'ın yanında oldu." dedi.

Türkiye'nin 2003'ten bu yana çeşitli saldırılarda yaralanan Irak vatandaşlarının tedavisinde ve göç sorunlarında Iraklıların yanında olduğunu unutmadıklarına dikkati çeken Said, Türkiye'nin Kerkük'te bir konsolosluk açmasını istediklerini ifade etti.