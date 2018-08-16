HABER

Kerkük'te Türkmen albaya üst düzey görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Irak merkezi hükümeti, Türkmen Albay Orhan Halil Cuma'yı Kerkük İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atadı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük vilayetinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi'nin başına bir Türkmen albay getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkmen Albay Orhan Halil Cuma'nın, Kerkük İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tayin edildiği belirtildi.

Açıklamada, atamanın ağustos ayındaki tayin ve görev değişlikleri kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kerkük doğumlu Albay Cuma daha önce de aynı göreve tayin edilmiş, ancak bu atama Peşmerge'nin kentte denetimi sağladığı dönemde görev yapan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim tarafından gerekçe belirtilmeksizin engellenmişti.

Irak'ta bu ay başında Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesine de 15 yıl aradan sonra bir Türkmen kaymakam atanmıştı.

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermediİzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi
ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebilirizABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük Orhan Halil Cuma üst düzey görev

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.