Kerkük'te Türkmen albaya üst düzey görev

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük vilayetinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi'nin başına bir Türkmen albay getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkmen Albay Orhan Halil Cuma'nın, Kerkük İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tayin edildiği belirtildi.

Açıklamada, atamanın ağustos ayındaki tayin ve görev değişlikleri kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kerkük doğumlu Albay Cuma daha önce de aynı göreve tayin edilmiş, ancak bu atama Peşmerge'nin kentte denetimi sağladığı dönemde görev yapan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim tarafından gerekçe belirtilmeksizin engellenmişti.

Irak'ta bu ay başında Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesine de 15 yıl aradan sonra bir Türkmen kaymakam atanmıştı.

