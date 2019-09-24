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Kerkük'te Türkmen partisine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı: - "Partimizin genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi" - "Motosiklet kullanan yüzü maskeli kişiler, partimizin önünden hızla geçerek ateş açtı"

KERKÜK (AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi, kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Partimizin genel merkezine silahlı saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaşan Beyatlı, "Motosiklet kullanan yüzü maskeli kimliği belirsiz kişiler, partimizin önünden hızla geçerek ateş açtı." dedi.

Olaydan sonra bölgeye gelen güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük saldırı Türkmen Türkmen Milliyetçiler Hareketi Başkanı Abbas Beyatlı

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