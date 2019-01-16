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Kerkük'te Türkmen şehitler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 14:54 | Son Güncelleme

Irak'ta 16 Ocak 1980'de Baas rejimi tarafından idam edilen Türkmen liderler için Kerkük'te anma töreni düzenlendi

KERKÜK (AA) - Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin döneminde idam edilen Türkmen liderler Kerkük'te anıldı.

Kerkük kent merkezindeki Musalla Mezarlığında Türkmen lider Necdet Koçak'ın mezarı başında düzenlenen anma törenine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yerel yetkililer ve çok sayıda Türkmen şehit ailesi katıldı.

ITC Başkanı Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkmenler verdikleri kurbanlarla bu topraklardaki varlıklarını korudular." dedi.

Özellikle Osmanlının bu topraklardan çekilmesinin ardından adaletin neredeyse yok olduğunu söyleyen Salihi, yaklaşık yüz yıldan bu yana müteakip tüm hükümetlerin Türkmenleri ve Türkmen coğrafyasını hedef aldığını ifade etti.

- Yeni hükümette Türkmenler temsil edilmeli

Irak'ta yeni hükümete ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Salihi, ''Yeni hükümette Türkmenler temsil edilmeli. Aksi takdirde hükümet eksik alır. Bunu Bağdat'taki tüm siyasi mercilere ilettik.'' diye konuştu.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci'yi idam etmişti.

Iraklı Türkmenler, idam edilen liderlerini her yıl bu tarihte Kerkük ve diğer Türkmen bölgeleri ile yurt dışında düzenledikleri programlarla anıyor.

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