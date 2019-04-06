KERKÜK (AA) Irak'ın Kerkük kentinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "12'inci Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Kerkük kentinde faaliyet gösteren Fatih Torunları Derneği merkezinde gerçekleştirilen öğrenci buluşması etkinliğine, UDEF Temsilcisi Mehmet Ali Akpınar, Fatih Torunları Derneği Başkanı Can Halil, yerel yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Mehmet Ali Akpınar AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Türkiye'de yükselen eğitim kalitesi diğer ülkelerde de yer alsın istedik.'' ifadesini kullandı.

Türkiye'den mezun olan ve Türkiye'de eğitim görmek isteyen Iraklı öğrencilere bu kapsamdaki kültürel çalışmaları anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Akpınar, bu tür çalışmalarda kültürel tanıtımlar ile yerel kıyafetler ve yöresel yemeklerin de yer aldığını aktardı.

Bu çalışmalarla birlikte Türkiye'nin kaliteli eğitim pazarını diğer ülkelere de taşımış olduklarının altını çizen Akpınar, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kerkük'te de sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile bu çalışmalarını icra etiklerini söyledi.

Fatih Torunları Derneği Başkanı Can Halil ise Türkiye'de eğitim gören ve görmek isteyen Türkmen öğrencilere destek olmak istediklerini belirtti.

Halil, ''Eğitimde gelişmiş ülke Türkiye'de 5 bin öğrencimiz eğitim görmekte.'' diye konuştu.

