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Kerkük’te uyuşturucu çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 21:44 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük şehrinde uyuşturucu satan 7 kişi, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.Kerkük’te emniyet güçleri uzun soluklu takibin ardından şehirde uyuşturucu satan 7 kişiyi yakaladı.

Irak’ın Kerkük şehrinde uyuşturucu satan 7 kişi, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.
Kerkük’te emniyet güçleri uzun soluklu takibin ardından şehirde uyuşturucu satan 7 kişiyi yakaladı. Ortak Operasyonlar Merkezi Komutanı General Saad Harbiye tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu satan 7 kişinin tutuklandığını duyurdu. General Harbiye düzenlediği basın toplantısında, “Kerkük ilinde uyuşturucu satıcılara ya da bu zehri şehirde satan ve dağıtanda göz açtırmayız. Kahraman kuvvetlerimizle Kerkük’ün güvenliğini zedelemeye ve vatandaşlarını kötüye kullanmaya ve onlara zarar vermeye çalışanların ellerini keseriz” diyerek zehir tüccarlarına gözdağı verdi.
General Harbiye çetelerine yapılan güvenlik operasyonunda çete üyelerinden birinin mukavemet gösterdiğini ve bu sebeple güvenlik güçleri tarafından bacağından vurulduğunu kaydetti. General Harbiye, yaralının tedavi için hastaneye kaldırıldığını ve geniş çapı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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