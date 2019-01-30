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Kerkük’te vize başvuru merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

Türkiye’ye vize başvurusunda kolaylığın sağlanması amacıyla Kerkük’te vize başvuru merkezi açıldı.Türkiye’ye vize başvurusunda kolaylığın sağlanması amacıyla Kerkük’ün Nur Siti semtinde vize başvuru merkezi açıldı.

Türkiye’ye vize başvurusunda kolaylığın sağlanması amacıyla Kerkük’te vize başvuru merkezi açıldı.
Türkiye’ye vize başvurusunda kolaylığın sağlanması amacıyla Kerkük’ün Nur Siti semtinde vize başvuru merkezi açıldı. Kerkük’te açılan vize başvuru merkezine günlük olarak 200 - 400 arası başvuru bekleniyor. Merkezden sadece Kerkük değil Tikrit ve Diyale illeri de faydalanabilecek.
Vize Merkez Amiri Peyami Yılmaz yaptığı açıklamada, “Biz uzun zamandır Irak’ta vize operasyonunu gerçekleştirmekteyiz, biliyorsunuz daha önceki diğer ofislerimizle beraber Kerkük’e de dışişleri bakanlığımızın ve büyük elçimizin Fatih Yıldız’ın verdiği önem neticesinde ofisimizi açtık. Ön açılış yapmış olduk, sistemlerimiz tamamen yerli ve milli yazılımlardan oluşuyor, biz bu yazılımlarımızı kendimiz yaptırıyoruz, kendimiz kullanıyoruz. Hem yazılım aşaması hem de kullanım aşaması bir az meşakkatli oluyor. O yüzden biz ofislerimizi ön açılışla bir hafta test ediyoruz daha sonrada zaten resmi açılış yapıldıktan sonra yüzde yüz kapasiteyle çalışmaya başlıyoruz. Sayın devlet büyüklerimiz, Sayın büyükelçimiz Fatih Bey ne zaman uygun görürse resmi açılışımızı yapacağız ve ondan sonra Kerkük halkına hak ettiği en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye vizeleri için talepleri karşılayacak durumda olduklarını belirten Yılmaz, “Irak genelindeki ofislerimizle bütün Irak halkının Türkiye için, Türkiye vizesi için talepleri karşılayacak kapasitedeyiz. Şu anki talebe göre bizim tahminimiz 200-400 arasında günlük işlem yapabilecek kapasitedeyiz, bu ofisimizde rahatlıkla yoğun dönemlerde 600-800’e çıkabiliriz. Irak genelinde 10 bine kadar vize yapabilecek kapasiteye sahibiz ve halkımızı bekliyoruz ne kadar talepte bulunursa biz o kadar cevaplayacağız” şeklinde konuştu.

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