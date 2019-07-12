Ubeydi ayrıca Kerkük Valisi'nin İl Meclisi'nde Arap, Türkmen ve Kürtlerin onayını alması gerektiğinin altını çizdi.

Kerkük Valiliği konusunda Kürt siyasi partilerinin tek taraflı şekilde adım atmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ubeydi, "Kerkük'e vali olarak atanacak ismin Irak sevdalısı ve Kerkük hizmetkarı olmasının yanı sıra etnik ve mezhebi ayrımcılıktan da uzak durması gerekiyor." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Üyesi Ramla el-Ubeydi, "Yasalara göre vali, siyasi partilerce değil, İl Meclisi tarafından atanıyor." dedi.

Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişi, attıkları sloganlarla Kerkük'ün tek bir etnik gruba değil tüm Kerküklülere ait olduğunu belirtti.

KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce Arap, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) "kente yeni vali belirlenmesi konusunda anlaştıkları" yönündeki açıklamayı protesto etti.

Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Üyesi Burhan Asi de Kürt siyasi partilerinin kentteki eşitliği bozma niyetinde olduğunu söyledi.

Asi, ''Kerkük'te valinin kim olacağından önce, çözülmesi gereken çok daha önemli sorunlar var.'' şeklinde konuştu.

Kerkük'te tek taraflı kararların alındığı dönemin geride kaldığını vurgulayan Asi, "Kürt siyasi partilerinin, artık Kerkük'te tak taraflı karar ve atamalar gerçekleştiremeyeceğini, Arap ve Türkmenlerin de onayının olması gerektiğini bilmeleri gerek." dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) birkaç gün yapılan açıklamada, Kerkük'e yeni vali belirlenmesi konusunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile anlaşmaya varıldığı belirtilmişti. Açıklamada iki partinin Irak'ın kuzeyinde şair ve romancı kişiliğiyle tanınan Tayyib Cebbar'ın Kerkük Valisi olarak atanması konusunda anlaştığı aktarılmıştı.

