HABER

Kerkük'teki Araplar KDP ve KYB'nin "Kerkük Valisi" açıklamasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 21:59 | Son Güncelleme

Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Üyesi Ramla el-Ubeydi: "Yasalara göre vali, siyasi partilerce değil, İl Meclisi tarafından atanıyor. Kerkük'e vali olarak atanacak ismin Irak sevdalısı ve Kerkük hizmetkarı olmasının yanı sıra etnik ve mezhebi ayrımcılıktan da uzak durması gerekiyor" - Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Üyesi Burhan Asi: "Kürt siyasi partilerinin, artık Kerkük'te tak taraflı karar ve atamalar gerçekleştiremeyeceğini, Arap ve Türkmenlerin de onayının olması gerektiğini bilmeleri gerek"

KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce Arap, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) "kente yeni vali belirlenmesi konusunda anlaştıkları" yönündeki açıklamayı protesto etti.

Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişi, attıkları sloganlarla Kerkük'ün tek bir etnik gruba değil tüm Kerküklülere ait olduğunu belirtti.

Göstericiler, "Kerkük tüm Kerküklülerindir" yazılı pankartlar açtı.

AA muhabirine konuşan Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Üyesi Ramla el-Ubeydi, "Yasalara göre vali, siyasi partilerce değil, İl Meclisi tarafından atanıyor." dedi.

Kerkük Valiliği konusunda Kürt siyasi partilerinin tek taraflı şekilde adım atmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ubeydi, "Kerkük'e vali olarak atanacak ismin Irak sevdalısı ve Kerkük hizmetkarı olmasının yanı sıra etnik ve mezhebi ayrımcılıktan da uzak durması gerekiyor." diye konuştu.

Ubeydi ayrıca Kerkük Valisi'nin İl Meclisi'nde Arap, Türkmen ve Kürtlerin onayını alması gerektiğinin altını çizdi.

Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Üyesi Burhan Asi de Kürt siyasi partilerinin kentteki eşitliği bozma niyetinde olduğunu söyledi.

Asi, ''Kerkük'te valinin kim olacağından önce, çözülmesi gereken çok daha önemli sorunlar var.'' şeklinde konuştu.

Kerkük'te tek taraflı kararların alındığı dönemin geride kaldığını vurgulayan Asi, "Kürt siyasi partilerinin, artık Kerkük'te tak taraflı karar ve atamalar gerçekleştiremeyeceğini, Arap ve Türkmenlerin de onayının olması gerektiğini bilmeleri gerek." dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) birkaç gün yapılan açıklamada, Kerkük'e yeni vali belirlenmesi konusunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile anlaşmaya varıldığı belirtilmişti. Açıklamada iki partinin Irak'ın kuzeyinde şair ve romancı kişiliğiyle tanınan Tayyib Cebbar'ın Kerkük Valisi olarak atanması konusunda anlaştığı aktarılmıştı.

Panik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldıPanik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldı
Yol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kameradaYol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kamerada
İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsizİzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araplar ırak KDP Kerkük KYB Vali

En Çok Okunan Haberler

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

ABD'den ilk S-400 açıklaması

ABD'den ilk S-400 açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

TIR devrildi: Ölüler var!

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.