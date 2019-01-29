"Kerkük'teki askeri güç değişimi bizle istişare edilmedi"

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi de kentin güvenliğini yakından ilgilendiren bu tür askeri değişikliklerde Kerküklülerin görüşünün alınmasının önemini vurguladı.

- Kerkük'ün istikrarı tüm Irak için önemli

Terör örgütü DEAŞ'ın zaman zaman saldırılar gerçekleştirdiği Kerkük'ün güneyinde güvenliği sağlama konusunda zorluklar yaşanacağından endişe etmeye başladıklarını aktaran Said, "Kent merkezindeki askeri güç değişikliği yerine zaman zaman saldırıların yapıldığı kırsal bölgelere güç takviyesi yapılması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Bu değişiklikle Kerkük'teki güvenlik gücü sayısında azalma yaşanabileceğine dikkati çeken Said, "Biz daha önce Kerkük'e takviye güç gönderilmesini istemiştik. Bağdat hükümetinden Terörle Mücadele Gücü'nün kalmasını ve değiştirilmemesini talep etmiştik." dedi.

Bu konuda Vali'nin yanı sıra Irak parlamentosundaki Türkmen ve Arap temsilcilerinin görüşlerinin de önemli olduğunu belirten Mehdi, Kerkük'ün son 15 yılın en güvenli dönemini yaşadığını, özellikle bir yıldır süren istikrarın bozulmasını istemediklerini söyledi.

Kerkük'ün güvenliği ve istikrarının tüm Irak için önemli olduğuna vurgu yapan Mehdi, "Kerkük'teki herhangi bir istikrarsızlık, olduğu gibi ülke geneline yansıyacaktır." diye konuştu.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla Kerkük'te güvenliği 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirilmişti.

Açıklamada, devir işleminin ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi verilmemişti.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

