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Kerkük'teki bombalı saldırıların failleri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 18:21 | Son Güncelleme

Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi: - "Kerkük'te düzenlenen son patlamaları gerçekleştirdiği tespit edilen 7 kişiden oluşan şebekeyi çökerttik" - "Kente dışarıdan sızan şebeke üyelerine kent merkezinden yardım ve yataklık edenler var" - "Şebeke üyelerinin bulundukları eve yaptığımız baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdik"

KERKÜK (AA) - Irak'ta polisin düzenlediği operasyon kapsamında, Kerkük kent merkezinde son günlerde meydana gelen bombalı saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen 7 kişiden oluşan şebeke çökertildi.

Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, düzenlediği basın toplantısında, ''Kerkük'te düzenlenen son patlamaları gerçekleştirdiği tespit edilen 7 kişiden oluşan şebekeyi çökerttik.'' ifadesini kullandı.

Kent merkezinde bir eve yaptıkları baskın sonucu şebekenin 5 üyesini gözaltına aldıklarını belirten Saadi, ''Diğer iki kişinin yakalanması için gereken tüm hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki 48 saat içinde onların da gözaltına alınmasını planlıyoruz.'' dedi.

Şebekenin kent merkezi ayağının da olduğuna dikkati çeken Saadi,''Kente dışarıdan sızan şebeke üyelerine kent merkezinden yardım ve yataklık edenler var. Bunların da gözaltına alınması için gereken tüm adli izinler alınmıştır.'' diye konuştu.

Kentin güvenliğini ve istikrarını bozmak amacıyla şebekenin başka eylemler düzenleme hazırlığında olduğuna işaret eden Saadi, "Şebeke üyelerinin bulundukları eve yaptığımız baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdik. Büyük ihtimal bu mühimmatı başka eylemlerde kullanmak için hazırlık yapıyorlardı.'' dedi.

Kerkük kent merkezinin çeşitli semtlerinde son 10 günde düzenlenen üç ayrı bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti ve 8 kişi de yaralandı.

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ırak Kerkük

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