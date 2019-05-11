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Kerkük'teki camilerde Osmanlı'nın iftar geleneği sürdürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

Celil Camisi imam hatibi Yunus Debagoğlu: - "Camilerimizde Osmanlı geleneği olan iftar sofraları her gün kuruluyor" - "Genellikle yoksul, evsiz ve göçmen vatandaşlar katılıyorlar soframıza"

KERKÜK (AA) - Osmanlı'dan kalan halka açık iftar sofraları kurma geleneği Irak'ın Kerkük kentindeki birçok camide devam ettiriliyor.

AA muhabirine konuşan Kerkük kent merkezindeki Celil Camisi imam hatibi Yunus Debagoğlu, ''Camilerimizde Osmanlı geleneği olan iftar sofraları her gün kuruluyor.'' dedi.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren caminin avlusunda kurulan iftar sofralarının bayrama kadar devam ettiğini aktaran Debagoğlu, ''Genellikle yoksul, evsiz ve göçmen vatandaşlar katılıyorlar soframıza.'' şeklinde konuştu.

Yüzyıllardır bu geleneğin Kerkük'te devam ettiğini dile getiren Debagoğlu, camiye yapılan bağışlarla kurdukları iftar sofralarından günlük yaklaşık 50 kişinin faydalandığını söyledi.

Debagoğlu, iftar sofralarında özellikle Kerkük yöresel yemeklerine yer verdiklerini belirterek, toplumun her kesimine açık olan bu iftar sofralarını kurmaktaki amaçlarının Osmanlı ramazan geleneklerini sürdürmek olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük osmanlı

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