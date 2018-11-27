HABER

Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Osmanlı mirası tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece geç saatlerde çıkan yangında 67 kuyumcu dükkanında bulunan 1 milyar dolarlık altın eridi.

AA muhabirine konuşan Kerkük Kayseri Çarşısı Kuyumcular Birliği Başkanı Hakkı İsmail, ''Çarşıda çıkan yangında 1 milyar dolarlık altın eridi.'' dedi.

Asırlık kuyumcu dükkanlarında yangının etkisiyle eriyen altınların enkaz altından toplanmaya çalışıldığını aktaran İsmail, ''Çarşıdaki 67 kuyumcu dükkanında yaklaşık 5 ton altın ve değerli eşyalar bulunuyordu. Saatlerce süren yangının etkisiyle eriyen altınlar heba oldu.'' diye konuştu.

İsmail, yangında sadece altın değil yaklaşık 200 bin dolar değerinde gümüşün de eridiğini belirterek, "Yüzlerce ailenin ekmek kapısı olan iş yerleri yok oldu. Yangının çıkma nedeninin mutlaka ortaya çıkarılmasını istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, daha önce açıklamada, çarşıda bulunan 400'ün üzerindeki iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı ZeybekciAK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Zeybekci
Nikâhta, 65 yaşındaki gelin soru bitmeden 'Evet' deyince salondakileri güldürdüNikâhta, 65 yaşındaki gelin soru bitmeden 'Evet' deyince salondakileri güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın ırak Kayseri çarşısı Kerkük yangın

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün 'polis mahrem imamları'nın eşlerine operasyon! Emniyete böyle götürüldüler...

Eşleri bu sabah ilk kez görüntülendi!

İstanbul Tuzla'da 'kimyasal' alarmı! Bölgeye ekipler sevk edildi

İstanbul'da 'kimyasal' alarmı! Ekipler sevk edildi

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon telefonda kendisini dolandıranlarla yüzleşti

Tolon Paşa'yı da dolandırmışlardı! Onları görünce...

Meteoroloji'den İstanbul ve Çanakkale için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı! 80 km hızla geliyor

Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı

Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı

Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.