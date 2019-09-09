Kerkük'teki Kürt siyasi partileri tek listeyle yerel seçime katılacak

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Kürt siyasi partileri, Irak genelinde 1 Nisan 2020'de yapılacak il meclis seçimlerine birleşerek tek liste halinde katılacaklarını açıkladı.

Kürdistan Komünist Partisi Kerkük İl Başkanı Sıddık Ahmed, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Kerkük'teki Kürt siyasi partileri olarak yerel il meclisi seçimlerine tek liste halinde katılacaklarını söyledi.

Sıddık Ahmed, 10 siyasi partiden oluşan "Kerkük Kürdistaniye" adı altındaki listenin içinde yer alacaklarını belirterek, Kerkük'te en çok oy almayı hedeflediklerini ifade etti.

Listede, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan Komünist Partisi, Goran Hareketi, Tevgera Azadi, Kürdistan İslami Hareketi, Kürdistan İslami Birliği, Kürdistan Emek Partisi, Kürdistan Demokrasi Halk Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komal), Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi yer alırken, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Yeni Nesil Hareketi katılmadı.

Irak'ta 1 Nisan 2020'de yapılması kararlaştırılan yerel seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni kapsamayacak.

Irak'ta 4 yılda bir yapılması gereken yerel seçimler, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Kerkük'te en son 2005 ve Irak'ta 2013'te gerçekleştirilmişti.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

