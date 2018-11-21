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"Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na giden günlük petrol 100 bin varile çıkacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

"Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na giden günlük petrol 100 bin varile çıkacak"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na giden petrol sevkiyatının günlük 60 bin varilden 100 bin varile çıkacağını bildirdi.

Başkent Bağdat'ta haftalık basın toplantısı düzenleyen Abdulmehdi, petrolün ülke bütçesinin önemli kaynağını oluşturduğunu ifade ederek, "Kerkük petrolünün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden sevkiyatına başlandı. Bu, günlük 60 bin varilden 100 bin varile çıkacak." dedi.

- Bağdat ve Erbil ilişkileri

Mesud Barzani'nin yarın Bağdat'ı ziyaret edeceğine değinen Abdulmehdi, Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve bunu daha da olumlu yönde iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

22 kişilik kabinenin geri kalan 8'nin ne zaman atanacağı sorusuna, "Kabinenin tamamlanması için fazla bekleme şansımız yok. Geri kalan kabine adaylarını sunmak için gelecek hafta meclise gideceğiz." cevabını verdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın zaman zaman ülkedeki saldırılarına da değinen Abdulmehdi, örgütün son zamanda uyuyan hücreleri aracılığıyla saldırılarını artırdığını kaydederek, üstesinden gelmek için askeri güçlerin operasyonlarının sürdüğünü söyledi.

Hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin halka açılması için gece gündüz çalışma yürüttüklerini açıklayan Adil Abdulmehdi, Başbakanlık koltuğuna oturduğu ilk günlerde Yeşil Bölge'yi halka açacaklarını söylemişti.

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Adil Abdülmehdi ceyhan limanı ırak Kerkük

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