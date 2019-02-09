"Kerkük'ü federal güçler korumaya devam etmeli"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kent valisi Rakan Said, bir yıldan beri kentin güvenliğini tek başına sağlayan merkezi Bağdat hükümetine bağlı federal güçlerin görevlerini sürdürmesini istediklerini ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönme iddialarından rahatsız olduklarını belirtti.

Üyesi olduğu Kerkük Arap Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Said, ''Kerkük'ün güvenliğini merkezi hükümete bağlı federal güçler sağlamaya devam etmeli.'' ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir yıldan beri kentin güvenliğini sağlayan federal güçlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerine dikkat çeken Said, ''Bir yıldan beri Kerkük'te adam öldürme ve faili meçhul olayları kalmadı. Biz burada görev yapan güçten memnunuz.'' diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönme iddialarından rahatsız olduklarını aktaran Said, "Bu iddialar asılsızdır ve bunu ortaya atan kesimler Kerkük'ün istikrarını istemeyen taraflar." dedi.

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