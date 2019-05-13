Kerkük'ün ilk köy kütüphanesi açıldı

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ta Kerkük kentinin ilk köy kütüphanesi Büyük Hasar köyünde açıldı.

Kütüphane, Büyük Hasar köylüleri ve sosyal medyada bir araya gelen yardım gönüllülerinin katkılarıyla oluşturuldu.

Kerkük'ün 20 kilometre kuzeyinde bulunan Büyük Hasar köyünün ortasında inşa edilen kütüphaneden aynı anda 150 genç, öğrenci ya da yetişkin yararlanabiliyor.

Ayrıca kütüphane binasının bahçesinde kurulan onlarca masada da isteyenlere açık havada kitap okuma olanağı sağlanıyor.

Özellikle havaların serinlediği akşam saatlerinde kütüphaneye akın eden gençler kitap okumanın yanında yeni arkadaşlıklar edinme ve akranlarıyla faydalı zaman geçirme fırsatı buluyor.

AA muhabirine konuşan Büyük Hasar köyü kütüphanesi sorumlusu Geşti Hasari, "Kütüphane, büyük ölçüde köy halkının kitap ve maddi bağışlarıyla oluşturuldu." dedi.

Yaz tatilinde de gençlerin kitap okuma alışkanlıklarından uzaklaşmamalarını hedeflediklerini aktaran Hasari, kütüphanede tüm kesimlere hitap eden 4 dilde (Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce) 3 bin kitap bulunduğunu söyledi.