Kerpetenle alarmlarını kırdığı giysileri çalmak isteyen kadın tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir giyim mağazasının soyunma kabinlerinde, giysileri, üzerlerine takılı alarmları kerpetenle kırarak çalmaya kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadından 1'i, tutuklandı.
Olay, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen Y.G. (22), M.B. (46) ve D.K. (17), seçtikleri kıyafetlerle soyunma kabinlerine girdi. Kadınlar, yanlarında getirdikleri kerpetenlerle giysilerin alarmlarını kırdı. Kabinden gelen seslerden şüphelenen mağaza çalışanları, polise haber verdi. Şüpheliler, çantalarına koydukları giysilerle mağazadan ayrılmak isterken gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G. ve D.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
FOTOĞRAFLI
CHP'li belediye başkanı istifa etti
Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!
Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor
AK Parti seçim öncesi temayül yoklaması yapacak!
En acı an! O manzarayı görmeye yüreği dayanmadı
SMS kullanımı tarih oluyor!
Açıklamaları olay olmuştu! Ahmet Hakan'dan AK Partili Yusuf Başer'e tepki
Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar
Rusya ve ABD uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi! Gergin anlar!
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum