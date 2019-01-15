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Kerpiç ahır, kar nedeniyle çöktü, 2 büyükbaş telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

ÇORUM’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken ahırda, 2 büyükbaş telef oldu.

Kerpiç ahır, kar nedeniyle çöktü, 2 büyükbaş telef oldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken ahırda, 2 büyükbaş telef oldu.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Tarhankozlusu köyünde meydana geldi. Arif Akça ve Necip Bellek’in hayvanlarının bulunduğu kerpiç ahırın bir bölümü, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olay sırasında ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvandan 2'si telef oldu.
Sabah hayvanlarına yem ve saman vermek için köyün dışındaki ahıra gittiğinde olayı fark ettiğini anlatan Necip Bellek, "Telef olan hayvanlara çok üzüldük" dedi.

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Kerpiç ahır, kar nedeniyle çöktü, 2 büyükbaş telef olduKerpiç ahır, kar nedeniyle çöktü, 2 büyükbaş telef oldu

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