Kerpiç evde çıkan yangında yaşlı çift kurtarıldı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Sultanhisar ilçesinde, kerpiç evde çıkan yangında Hayrettin ve Keziban Karatepe çifti itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Sultanhisar ilçesinin Rekmez Mahallesi Dr. Mustafa Malgaç Caddesi üzerinde Karatepe çiftine ait tek katlı kerpiç evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Hayrettin ve Keziban Karatepe çifti itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı çiftin çıkan yangın sonrasında dumandan etkilendikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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