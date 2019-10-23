HABER

Kertenkeleden korkarak balkondan atlayan çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Kertenkeleden korkarak balkondan atlayan çocuk yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, gördüğü kertenkeleden korkarak balkondan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi Berat Kaynak, 2 katlı evlerinin balkonunda gördüğü kertenkeleden korktu.

Bunun üzerinde balkondan atlayan Berat'ın babası Engin Kaynak, gürültü üzerine çıktığı balkonda oğlunun beton zemine düştüğünü gördü.

Kaynak, yaralanan oğlunu aracıyla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada tedavi altına alınan Berat Kaynak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Engin Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında evde olduğunu belirterek, "Oğlum Berat, balkonda gördüğü kertenkeleden korkunca kaçmak için balkondan atlamış. Düşmesiyle çıkan sesi duyduk. Zaman kaybetmeden oğlumu Ünye Devlet Hastanesi'ne getirdim." dedi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Havacılık üssüne dönüşen liseye Fransa'dan staj talebiHavacılık üssüne dönüşen liseye Fransa'dan staj talebi
Uşak’ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındıUşak’ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balkon Berat Kaynak düşme Kertenkele ordu Ünye

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.