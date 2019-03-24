HABER

Keş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu andılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10'ncu yılında helikopterin düştüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keş Dağı'na yapılan tırmanışlarla anıldı.

Keş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu andılar

Dündar KUNDAKÇI/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10'ncu yılında helikopterin düştüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Keş Dağı'na yapılan tırmanışlarla anıldı.
Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gruplar, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10'uncu yılında anmak için karlarla kaplı Keş Dağı'na tırmandı. Tırmanan gruplar arasında yer alan Gönüllerde Birlik Vakfı, İHH Göksun Arama Kurtarma ve Kahramanmaraş UMKE ekipleri, zorlu yürüyüşe sonunda Keş Dağı'na ulaştı. Jandarma ekiplerinin de güvenlik amacıyla yer aldığı zorlu yürüyüş sonunda grupta yer alanlar dev Türk bayrağı açtı.

FOTOĞRAFLI

Keş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu andılarKeş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu andılarKeş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu andılar

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
Sancaktepe TEM'de İETT otobüsü servis minibüsüne çarptı: 4 yaralıSancaktepe TEM'de İETT otobüsü servis minibüsüne çarptı: 4 yaralı
Denizli beşik gibi! Bir deprem dahaDenizli beşik gibi! Bir deprem daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.