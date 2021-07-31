Keşan’da artan vakalar sonrası önemli karar! Konser ve festivaller ertelendi

Bayram tatili ile birlikte artan Covid-19 vakaları gündemiyle, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, özellikle yaz sezonunda mücavir alanlarda kalan sahil kesimlerinde konser ve festival düzenlenmesi konusunu görüştü.

Keşan’da son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığının gözlendiği ele alınan toplantıda, konser ve festivallere katılımın fazla olmasının, hastalığın yayılmasını artıracağından, vaka sayıları azalana kadar konser ve festivallerin bir süreliğine ertelenmesine karar verildi.

(İHA)

