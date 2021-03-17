HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak

Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak

17.03.2021 18:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak

Koronavirüs vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne’nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu’nca ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapanlar hakkında idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Polis ekipleri, evleri tek tek dolaşarak, vatandaşları komşu ve ev ziyaretleri yapmamaları yönünde uyardı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan’da, Hıfzıssıhha Kurulu’nca ev ziyaretleri ve toplanmaların tespit edilmesi halinde kolluk güçlerince idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri tek tek gezip, kapılarını çaldıkları vatandaşlara ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Polis ekipleri, vatandaşların yanı sıra apartman ve site yöneticilerine vakaların bulaş kaynağının yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklandığını anlatarak bu nedenle apartman içerisinde dahi komşu ziyareti yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

UYARICI YAZILAR ASILDI

Ekipler ayrıca apartman ve site girişlerine üzerinde, ‘Edirne Valiliği’nin almış olduğu karar gereğince misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır’ yazılarının bulunduğu uyarı afişleri astı.

257e5a2ee85ffada380073eb69dcb1ba

360872829ecbf1160b2f4e3a9ed62b0f

be9bb4fcdb0136af89c73ffc4c4b82a0

5b1be79445d5e453db4a5b7b652e287f

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldıSon Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis Ceza Sağlık Bakanlığı Edirne Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada tahliye kararı

Son Dakika: 'Boğaziçi' davasında tahliye kararı

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Savaş gemisi boğazdan böyle geçti

Bursa'da dehşet! Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, gözaltına alındı

Yarım saat içinde tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı!

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

17 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

17 Mart Koronavirüs tablosu

Kabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladı: 7 öğrencinin 3'er yıla kadar hapsi isteniyor

Kabe fotoğrafının yere serilmesi davası başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.