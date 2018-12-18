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Keşan'da okullar bir gün tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 21:42 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Keşan'da okullar bir gün tatil edildi

Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi. Ayrıca hamile ve engelli memurların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Keşan'da kar yağışı gece geç saatlerde de devam etti. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan kar tatili

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